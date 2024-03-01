Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin 95 sentetik ecza hapı, 128 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.

01.03.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ve Kadıköy mahallelerinde 2 adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 2 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 95 sentetik ecza hapı, 128 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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