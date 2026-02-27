Samsun'da Eşini Darp Eden Öğretmen Kamerada - Son Dakika
Samsun'da Eşini Darp Eden Öğretmen Kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Eşini Darp Eden Öğretmen Kamerada
27.02.2026 13:34
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Eşini Darp Eden Öğretmen Kamerada
Haber Videosu

Atakum'da öğretmen F.D., eşini iş yerinde darbetti. Çiftin birbirlerine şikayeti yok.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde öğretmen F.D.'nin eşini iş yerinde darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerdeki çiftin birbiri hakkında şikayeti olmadığı belirtildi.

Olay, geçen yıl aralık ayında Atakum ilçesindeki mobilya dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olduğu belirtilen F.D., dükkanda çalışan eşi Z.D.'nin yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada F.D., eşi Z.D.'yi darbetti. O anlara ilişkin, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İş yeri sahibi F.D. hakkında dükkana zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftin ise birbiri hakkında şikayetinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Atakum, Samsun, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Eşini Darp Eden Öğretmen Kamerada - Son Dakika

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
SON DAKİKA: Samsun'da Eşini Darp Eden Öğretmen Kamerada - Son Dakika
