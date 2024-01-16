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Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun\'da Firari Hükümlü Yakalandı
16.01.2024 - 19:34,
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Samsun'da hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'yi İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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