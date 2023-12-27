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Samsun'da Gazze için yardım çalışması - Son Dakika
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Samsun'da Gazze için yardım çalışması

Samsun Terme Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici ve gönüllü kursiyerler, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'de yaşayanlar için battaniye, eşofman takımı ve oyuncak üretti. Ürünler, Türkiye genelindeki halk eğitimi merkezleri aracılığıyla Mersin'e gönderilecek ve oradan gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

Samsun\'da Gazze için yardım çalışması
27.12.2023 - 10:13,
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Samsun'da, Terme Halk Eğitimi Merkezindeki (HEM) usta öğretici ve gönüllü kursiyerler, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'de yaşayanlar için battaniye, eşofman takımı ile oyuncak üretti.

Terme HEM'de usta öğretici ve gönüllü kursiyerler, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazzelilere yardım etmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan eşofman takımı, battaniye ile oyuncaklar, Gazze'ye ulaştırılacak.

Terme HEM Müdürü Münir Yüksel, AA muhabirine, Gazzeliler için 250 eşofman takımı, 131 polar battaniye ile 500 oyuncak ürettiklerini söyledi.

Ürünleri yetkililere teslim edeceklerini dile getiren Yüksel, "Ürünler, Türkiye genelinde bulunan tüm halk eğitimi merkezleri kanalıyla Mersin'e gönderilecek. Buradan da gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak. Usta öğretici ve kursiyerlerimiz burada gece gündüz durmadan çalıştı. Bu anlamlı yardım çalışmasında görev alan öğretmen ve kursiyerlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Usta öğretici Aynur Uğurlu ise Gazze için tek yürek olduklarını vurgulayarak, "Kurumumuzda 10 gündür usta öğretici ve gönüllü kursiyerlerimizle Gazze için çalışma yürüttük. Onların yanındayız. Onlar için dua ederek tüm enerjimizle çalıştık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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