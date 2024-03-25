Samsun\'da genç kadın çiftçi, destekle işlerini büyüttü

Samsun'un Terme ilçesinde ailesiyle kesme çiçek üreten genç kadın çiftçi, aldığı destekle işlerini büyüttü.
Sakarlı Mahallesi'nde yaşayan, ailesi kesme çiçek üreten Atatürk Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu 28 yaşındaki Nesrin Taşpınar, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Kadın Eliyle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi"nden yararlandı.
Taşpınar, aldığı destekle gül ve gerbera gibi kesme çiçek üretimi yaptıkları sera sayısını 9'dan 13'e yükseltti.
Genç çiftçi Nesrin Taşpınar, AA muhabirine, proje kapsamında kendilerine kesme çiçek ve seracılık eğitimi verildiğini, sera kurulumu, damla sulama sistemi, gölge tülü desteğinde bulunulduğunu söyledi.
Verilen desteğin işlerini büyüttüğünü ifade eden Taşpınar, "Seranın yanı sıra su deposu verildi. Damlama boruları verildi, gölge örtüsü verildi. Onlarla aslında biraz daha profesyonel bir hayata geçmiş olduk. Monoton gibi görünse de renkli bir hayatımız var. Sabah kalktığımızda işimiz belli, direkt çiçeklerle ilgileniyoruz. Hep birlikte işin içinde olmak daha keyifli oluyor. Aileyle çalışmak bazı şeyleri katlanabilir kılıyor." dedi.
"Devlet destekli projeler olduğunda insan cesaretleniyor"
Gençlerin yeni bir şeye başlarken riskleri de düşünerek çekinebildiğini ancak kendisinin ailesinin yanında olması ve aldığı destekle bu düşüncelerden kurtulduğunu belirten Taşpınar, şöyle devam etti:
"Devlet destekli projeler olduğunda insan cesaretleniyor. Ben ailemle yaptığım için daha çok hakimim işime. Devlet destekli 'biz sizin yanınızdayız' gibi projeler olduğunda insan gerçekten yeni bir şeye atılmak istiyor. Kadınlar bir işi yaptığında daha güzel yapar. O yüzden kadın çiftçilerin artması demek daha büyük bir istihdam sağlanması demek. Kadın çiftçilerin bu alanda olması mutlu edici. Aslında öğretmenlik benim için bir altın bilezik gibi kenarda duran bir şey. Ben şu anda ailemle bu işi yapmaktan keyif alıyorum. Yapabilirsem güç kuvvet meselesi bu işi devam ettirmeyi isterim. Şu anki planlarıma göre yeni şeyler yapmak, daha fazla üretim yapmak istiyorum. Hatta olabilirse neden yurt dışına açılmayalım gibi düşüncelerim de var. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmayı istiyorum."
Nesrin Taşpınar'ın annesi 59 yaşındaki Nazike Taşpınar da yaklaşık 24 yıldır çiftçilik yaptıklarını anlattı.
Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Taşpınar, şunları anlattı:
"Kızım okulunu bitirdi çok şükür. Kendim üniversite mezunu olmak istedim, olamadım. Ama o üniversite mezunu oldu, öğretmen oldu. Benim hayalimi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi de beraber çalışıyoruz. Tarlaya beraber gidiyoruz, çiçeği beraber kesiyoruz. Onun bu işlere yönelmesiyle biraz daha işleri büyüttük daha iyi oldu. Kızımla gururlanıyorum, ben olmasam bile bu işi yapabilir. Öğretmen olur gider ama döner bu işi yine yapabilir. Bu işin temelini öğrendi. Herkes her şeyi öğrenmeli ve yapmaya çalışmalı."
Son Dakika › Güncel › Samsun'da genç kadın çiftçi, destekle işlerini büyüttü - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelik çalışmaların devam edeceğini ve çiftçilere desteklerin sürdürüldüğünü belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği sağladı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, vatandaş ve esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Adayı Filiz Gencan Akın da ziyaretlerini sürdürerek projelerini anlattı. İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne ziyaretini duyurdu. Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük ise muhtarları ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanık, suçsuz olduğunu savunmasına rağmen son sözünde 'pişmanım' diyerek 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan yetkililer, kütüphanelerin artması ve gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alıp vermenin ötesinde bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi. Program, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi 'Food Trails-Gıda Yolları' öğrenme programı kapsamında Belçika'dan Roeselare Belediyesi'yle Yunanistan'ın Selanik kentine teknik gezi gerçekleştirdi. Gıda politika sistemleri, sağlıklı beslenme, kentsel tarım, toplumsal katılım, sürdürülebilir gıda konularında bilgi paylaşımı ve atölye çalışmalarının yapıldığı 3 günlük teknik inceleme programına katılan Muratpaşa Belediyesi, aşevi çalışmaları, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, balkon bahçeciliği ve pandemi dönemi kentsel tarım uygulamaları hakkında sunum yaptı. Gıda Yolları projesi, Avrupa çapındaki şehirleri, gıda sistemi dönüşümünün merkezine koymayı hedefliyor. Şehir eşleştirmeleri yoluyla tarladan sofraya yolculuğu sürdürülebilir kılacak, toplulukları güçlendirecek, kaynakların sıfır atıkla kullanılmasını teşvik edecek, davranış değişikliğini destekleyecek, insanların sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlayacak ve yerel yönetimlerin kentsel gıda alanında politika gelişmelerini destekleyecek pilot projeler ağı oluşturulması amaçlanıyor. Programın sonunda ise 'Muratpaşa Gıda Politika Rehberi' hazırlanacak.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Nevruz Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti. Bozan, bu bilgiyi aldıklarını ve birkaç gün içinde açıklama yapacaklarını belirtti.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Özbekistanlı öğrencilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türk geleneklerine uygun şekilde yapılan yemekler ile Özbekistanlı öğrenciler kültürlerini yaşama ve tanıtma fırsatı buldu. Rektör Kırışık, Türk dünyasıyla olan bağları vurgulayarak, Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti ve öğrencilere geleceğe umutla bakmaları gerektiğini söyledi.
Avrupa'nın en iyi yükseköğretim kurumlarından biri olan Prag Charles Üniversitesi'nin Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tomas Zima, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Zima, öğrencilere böbrek fonksiyon testleri, laboratuvar tıbbının geleceği, alkol metabolizması ve oksidatif stres konularında sunum yaptı. İki üniversite arasındaki iş birliği, klinik stajlardaki öğrenciler ve akademisyenleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.
Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi 'yan bakma' nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı. Yaralanan kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaldırımda yaşandığı ve 'yan bakma' sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala seçim sürecini hızlı bir tempoda yürüten AK Parti, Şirinevler'de gerçekleştirdiği yürüyüş ile adeta gövde gösterisi yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?