Samsun\'da genç kadın çiftçi, destekle işlerini büyüttü

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Samsun'un Terme ilçesinde ailesiyle kesme çiçek üreten genç kadın çiftçi, aldığı destekle işlerini büyüttü.

Sakarlı Mahallesi'nde yaşayan, ailesi kesme çiçek üreten Atatürk Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu 28 yaşındaki Nesrin Taşpınar, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Kadın Eliyle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi"nden yararlandı.

Taşpınar, aldığı destekle gül ve gerbera gibi kesme çiçek üretimi yaptıkları sera sayısını 9'dan 13'e yükseltti.

Genç çiftçi Nesrin Taşpınar, AA muhabirine, proje kapsamında kendilerine kesme çiçek ve seracılık eğitimi verildiğini, sera kurulumu, damla sulama sistemi, gölge tülü desteğinde bulunulduğunu söyledi.

Verilen desteğin işlerini büyüttüğünü ifade eden Taşpınar, "Seranın yanı sıra su deposu verildi. Damlama boruları verildi, gölge örtüsü verildi. Onlarla aslında biraz daha profesyonel bir hayata geçmiş olduk. Monoton gibi görünse de renkli bir hayatımız var. Sabah kalktığımızda işimiz belli, direkt çiçeklerle ilgileniyoruz. Hep birlikte işin içinde olmak daha keyifli oluyor. Aileyle çalışmak bazı şeyleri katlanabilir kılıyor." dedi.

"Devlet destekli projeler olduğunda insan cesaretleniyor"

Gençlerin yeni bir şeye başlarken riskleri de düşünerek çekinebildiğini ancak kendisinin ailesinin yanında olması ve aldığı destekle bu düşüncelerden kurtulduğunu belirten Taşpınar, şöyle devam etti:

"Devlet destekli projeler olduğunda insan cesaretleniyor. Ben ailemle yaptığım için daha çok hakimim işime. Devlet destekli 'biz sizin yanınızdayız' gibi projeler olduğunda insan gerçekten yeni bir şeye atılmak istiyor. Kadınlar bir işi yaptığında daha güzel yapar. O yüzden kadın çiftçilerin artması demek daha büyük bir istihdam sağlanması demek. Kadın çiftçilerin bu alanda olması mutlu edici. Aslında öğretmenlik benim için bir altın bilezik gibi kenarda duran bir şey. Ben şu anda ailemle bu işi yapmaktan keyif alıyorum. Yapabilirsem güç kuvvet meselesi bu işi devam ettirmeyi isterim. Şu anki planlarıma göre yeni şeyler yapmak, daha fazla üretim yapmak istiyorum. Hatta olabilirse neden yurt dışına açılmayalım gibi düşüncelerim de var. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmayı istiyorum."

Nesrin Taşpınar'ın annesi 59 yaşındaki Nazike Taşpınar da yaklaşık 24 yıldır çiftçilik yaptıklarını anlattı.

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Taşpınar, şunları anlattı:

"Kızım okulunu bitirdi çok şükür. Kendim üniversite mezunu olmak istedim, olamadım. Ama o üniversite mezunu oldu, öğretmen oldu. Benim hayalimi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi de beraber çalışıyoruz. Tarlaya beraber gidiyoruz, çiçeği beraber kesiyoruz. Onun bu işlere yönelmesiyle biraz daha işleri büyüttük daha iyi oldu. Kızımla gururlanıyorum, ben olmasam bile bu işi yapabilir. Öğretmen olur gider ama döner bu işi yine yapabilir. Bu işin temelini öğrendi. Herkes her şeyi öğrenmeli ve yapmaya çalışmalı."