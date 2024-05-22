Samsun\'da Gençler Şelalelerde Çevre Temizliği Yaptı

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Samsun'da gençler, atalarının emanet ettiği vatan toprağındaki doğal güzelliklere ve onların korunmasına dikkati çekmek için şelalelerin bulunduğu bölgelerde çevre temizliği yaptı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla gençler "çevre" etkinliği düzenledi.

Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri, Canik'te bulunan Gölalan Şelalesi ile Asarcık- Kavak yolu üzerinde bulunan Ortaköy Şelaleleri'nde temizlik çalışması yapan gençler, şelaleleri gelecek kuşaklara temiz ve güzel bırakmak için örnek oldu.

Şelale ve çevresinde temizlik yapan gençler "saklı cennet" şelalelerin doğal güzelliklerinin korunması adına mesajlar da verdi.

Vatandaşların özellikle pandemi sonrası daha fazla vakit geçirdiği hafta sonları ziyaretçi sayıları artan şelalelerde piknikçilerin bıraktığı yüzlerce kilogram çöp öğrenciler tarafından toplandı.

Samsun'un Canik ilçesinde yer alan Gölalan Şelalesi'nde temizlik çalışması yapan Gölalan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sofya Bayraktar, "Arkadaşlarımızla birlikte şelalede temizlik yaptık. Ziyaretçilerin bu güzelliği görmeye gelmelerini bekliyoruz. Ama bu güzelliği kirleterek gitmesinler." dedi.

Topladıkları atıkları sınıflandırarak ayırdıklarını anlatan Bayraktar,"Şelalemiz görenleri neşelendiriyor, insanın içine bir coşku veriyor. Sesiyle görüntüsüyle mükemmel bir yer." diye konuştu.

Aynı okulun 6. sınıf öğrencisi Batuhan Bayraktar da "Ziyaretçilerin doğal güzellikleri korumasını istiyoruz. Gelsinler mangal yapsınlar, eğlensinler, stres atsınlar, yüzsünler ama çöplerini yerlere atmasınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaköy Şelalesi'nde temizlik yapan Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Emre Çoban da Atatürk'ün bu vatanı gençlere armağan ettiğini hatırlatarak, "Biz gençler olarak bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada temizlik yaptık. Doğamızı temiz tutmalıyız ve sevmeliyiz." dedi.

Öğrencilerden Asiye Kardelen Gül ise şelalenin güzelliklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Buranın ekosistemi de çok güzel. Buraya atılan çöpler bu ekosistemi bozuyor, hayvanların yaşam alanlarını kısıtlıyor. Buraya insanlar piknik yapmak için geliyorlar. Piknik sonrası kullandıkları cam atıkları atıyorlar. Bu camlar mercek görevi ile orman yangınlarına da neden oluyor. İnsanların daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum."

Yusuf Şahin de cam ve plastik atıkları temizlediklerini söyleyerek, plastik atıkların doğaya büyük zarar verdiğine işaret etti.

Muhammed Haluk Mert ise "Şelalede temizlik yaparken büyük bir yatak süngeri kalıntısı bulduk. Onu kaldırmakta zorlandım. Ayrıca bir de halıfleks de bulduk. Lütfen bu güzellikleri temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri'nde temizlik yapan Kabaceviz Şehit Nurettin Ortaokulu öğrencisi Sena Dursun, şelalenin 3 katmandan oluştuğunu ifade ederek, "Buraya hem gezmeye hem de temizlik yapmaya geldik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında burada temizlik yaptık. Sınıf arkadaşlarımla birlikte buradaki çöpleri toplayarak çevre bilincini oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Mertcan Ersöz de ziyaretçilerden doğal güzellikleri temiz tutmalarını istedi.