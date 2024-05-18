Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsun\'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından misafir edilen yabancı öğrenciler, yiyecek, kıyafet gibi kültürlerini sergiledi. Samsun Valisi Orhan Tavlı da etkinlikte stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise etkinlikte 18 farklı ülkeden öğrencilerin bir araya geldiğini belirtti ve Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele'nin anısına farklı ülke öğrencilerinin kültürlerini tanıttıklarını ifade etti.

18.05.2024 14:43
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Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler yiyecek, kıyafet gibi kültürlerini sergiledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, etkinlikte 18 ülkeden öğrencilerin kültür buluşmasında bir araya geldiğini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrencilerin güzel bir etkinlikte buluştuğunu dile getiren Dereci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'da farklı ülke öğrencilerinin kültürlerini tanıttık." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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