Samsun'da Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu - Son Dakika
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Samsun'da Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık için gönüllü arama ve kurtarma ekibi oluşturdu.

30.10.2024 16:46
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel ve deprem gibi afetlere hazır olmak için arama ve kurtarma ekibi kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarla etkin müdahale edebilmek için "Gönüllü Ol Hayat Kurtar" projesi kapsamında kendi personelinden arama ve kurtarma ekibi oluşturdu.

Oluşturulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi (SAK) eğitimlere başladı.

SAK ekibi, enkazdan yaralı kurtarma, enkaza müdahale etme, yangına ilk müdahale, ilk yardım, doğada arama kurtarma, psiko-sosyal destek, suda arama kurtarma ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditle mücadele gibi konularda eğitim alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, doğal afetlere her an hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Afetler sonrası arama kurtarma çalışmalarının son derece önemli olduğunu belirten Doğan, "Bu noktada profesyonel ekiplerin yanında gönüllü ekiplerin de üstlendiği ve üstleneceği misyon da arama kurtarmadaki başarı ile doğru orantılı. Bu nedenle biz de Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek olası bir afet durumunda üstleneceğimiz role yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken gönüllü arama kurtarma ekibi projemizle de çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmak istedik." dedi.

Doğan, SAK ekibinin tamamen gönüllülük esasına göre oluşturulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afetlerde görev almak için hiç tereddüt etmeden başvuru yapan, yüreği büyük çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz her zaman her türlü zorluğa karşı kenetlenip bir olarak hareket etmemiz. Bu hususta kıymetli mesai arkadaşlarımız da çok onurlu ve güzel bir görevi üstlendiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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