Samsun'da Haksız Fiyat Artışları Denetleniyor - Son Dakika
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Samsun'da Haksız Fiyat Artışları Denetleniyor

Samsun\'da Haksız Fiyat Artışları Denetleniyor

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı idari para cezaları uygulandı.

14.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:27
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Samsun Ticaret İl Müdürlüğünce kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları ile ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ve gıda toptancılarında temel gıda ve tüketim ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan alınan savunma kapsamında bu ürünlere ait geriye dönük alış ve satış faturaları ile gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, haksız fiyat artışı yaptığı anlaşılan işletmelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildiği aktarıldı.

Samsun'da 2023 yılı içerisinde 684 işletmede 1464 ürünle ilgili olarak, Haksız Fiyat denetimi yapıldığı, bu kapsamda 57 ürünle ilgili tespit tutanağı hazırlandığı, 2024 yılı içerisinde ise 101 işletmede 562 adet ürünle ilgili olarak haksız fiyat denetimi yapılarak 20 adet ürünle ilgili tespit tutanağı hazırlandığı ve tutanakların değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirildiği bildirildi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, 2023 yılı içerisinde 943 işletme ve 12 bin 68 ürün denetlenerek, bunlardan 363 işletmede 733 üründe aykırılık tespit edildiği, Ticaret İl Müdürlüğünce de bu işletmelere fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı 1 milyon 24 bin 157 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı içerisinde de 858 işletme ve 3 bin 544 adet ürün denetlenerek, bunlardan 112 işletmede 228 üründe aykırılık tespit edilerek Ticaret İl Müdürlüğümüzce bu işletmelere fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı 484 bin 926 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, ramazan ayında haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla şubat ayının başından itibaren her hafta Gıda Borsaları nezdinde 161 işletmede, 1421 ürünle ilgili fiyat artışları ile ilgili kontrol denetimleri gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Haksız Fiyat Artışları Denetleniyor - Son Dakika

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