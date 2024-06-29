Samsun'da İHH Arama Kurtarma Birliği Tatbikatları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da İHH Arama Kurtarma Birliği Tatbikatları Gerçekleştirildi

Samsun'da İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birliği tarafından gerçekleştirilen seri tatbikatlarda, enkaz, su ve heyelan bölgelerinde arama senaryoları üzerinde çalışıldı. 20 ilden 120 vakıf gönüllüsünün katıldığı tatbikatlarda, depremde enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması, suya kapılan bir kişinin kurtarılması ve kaybolan bir kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

29.06.2024 15:31
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Samsun'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birliğince seri tatbikatlar gerçekleştirildi.

Enkazda, suda ve heyelan bölgesinde arama şeklinde üç farklı senaryoya göre planan tatbikatlara 20 ilden 120 vakıf gönüllüsü katıldı.

İHH'da görevli eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimden geçirilen gönüllüler, ilk senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Canik ilçesinde Mert Irmağı üzerinde bulunan bendin yıkılmasının işlendiği tatbikatta suya kapılan bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Atakum ilçesinde heyelan oluşmasının da işlendiği tatbikatta ise kaybolan bir kişinin ormanlık alanda bulunması için ekipler arama kurtarma çalışması yapıldı.

Samsun İHH Arama Kurtarma Başkanı Yiğit Kara, basın mensuplarına, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Samsun'un Ladik ilçesinden geçtiğini hatırlatarak, "Senaryo gereği Ladik'te 7,5 büyüklüğünde deprem oluyor. Canik ilçesi de depremden etkileniyor. AFAD'ın koordinasyonunda bize, yıkılan 4 bina enkazı veriliyor ve ekiplerimiz buradan vatandaşları çıkartmaya çalışıyor. Diğer senaryomuz ise Mert Irmağı üzerinde bir bent yıkılıyor. Bendin yıkılması sele sebep oluyor ve bir çiftçimiz sel suyuna kapılıp denize sürükleniyor. Ekiplerimiz bu kayıp vatandaşımızı arayıp bulduktan sonra sudan çıkarma operasyonu gerçekleştirdi." dedi.

Kara, Atakum Yukarı Aksu köyünde depremden sonra heyelanı da canlandırdıklarını belirterek, "Senaryo gereği 60 haneli köy boşaltılıyor ama 1 vatandaşımız eksik. Onun ormanlık alan kenarında bulunan tarlasında olduğunu tespit ediyoruz ve kurtarma çalışması başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da İHH Arama Kurtarma Birliği Tatbikatları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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