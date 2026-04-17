Samsun'da II. Otizm Sempozyumu Düzenlendi

17.04.2026 13:53
OMÜ, otizm spektrum bozukluğuna dikkat çekmek için sempozyum düzenledi. Farkındalık artırılacak.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emrah Gülboy, "Amerikan verilerini dikkate aldığımızda her 31 çocuktan birinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ise her 100 çocuktan birinde otizm spektrum bozukluğu görüldüğünü biliyoruz" dedi.

Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve OMÜ iş birliğiyle, II. Otizm Eylem Planı kapsamında 'II. OGEM Otizm Sempozyumu: Kuramdan Uygulamaya Uygulamalı Davranış Analizi' konulu sempozyum Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi. Programa Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Müslim Selçuk Babillioğlu, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alper Kesten, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Müslim Selçuk Babillioğlu, "Otizm; bir eksiklik değil, farklı bir gelişim yolculuğudur. Bizlere düşen görev ise bu farklılığı sadece fark etmek değil; bilimsel yöntemlerle destekleyerek otizmli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımını sağlamaktır. Sempozyumumuzun ana odağını oluşturan Uygulamalı Davranış Analizi, otizmli bireylerin gelişimini desteklemede tüm dünyada kabul görmüş, etkili ve bilimsel bir yaklaşımdır. Bugün burada yalnızca teoriyi konuşmayacak; kuramı uygulamayla buluşturarak çocuklarımızın hayatına nasıl daha güçlü dokunabileceğimizi birlikte değerlendireceğiz. Bizim hedefimiz yalnızca farkındalık oluşturmak değildir. Asıl amacımız; toplumsal kabulü güçlendirmek, birlikte yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve otizmli bireylerimizin hayatın her alanında 'ben de varım' diyebilmesine imkan tanımaktır" dedi.

Amaçlarının sempozyumları geleneksel hale getirmek olduğunu belirten OMÜ Gelişimsel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (OGEM) Müdürü ve OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emrah Gülboy, "Programımız ikinci kez düzenleniyor. Aslında geleneksel hale getirmeye çalıştığımız bir program. Temel amacımız şu, bildiğiniz üzere ülkemizde otizm eylem planları hayata geçirildi ve ilki tamamlandıktan sonra ikincisi şu anda yürürlükte. Dolayısıyla biz de Samsun'da Otizm İl Eylem Planı kapsamında bu sempozyumları geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenledik ve önümüzdeki yıllarda devam niteliğinde sempozyumlarımızı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Temel amacımız şu aslında, otizm en hızlı artış gösteren yetersizlik türlerinden bir tanesi" diye konuştu.

DÜNYADA HER 100 ÇOCUKTAN BİRİNDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU GÖRÜLÜYOR

Günümüz verilerine göre Amerikan verilerini dikkate aldığımızda her 31 çocuktan birinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ise her 100 çocuktan birinde otizm spektrum bozukluğu görüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla biz de ülkemiz açısından konuşacak olursak elimizde DSÖ'nün verilerini kullanmanın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. ve yaygınlık oranı en hızlı şekilde artış gösteren bu yetersizlik türünü hem dikkat çekmek hem de farkındalık sağlamak amacıyla sempozyum düzenlemiş bulunuyoruz. Otizm aslında nöro-gelişimsel bir bozukluk ve otizm spektrum bozukluğu olarak aslında tam adı bir spektrumdan bahsediyoruz. Yani bu spektrumda yer alan bireylerden bazıları otizmden ağır düzeyde etkilenip sürekli desteğe ve eğitime ihtiyaç duyarken, bundan sınırlı düzeyde etkilenip yüksek işlevli dediğimiz otizmli bireylere de rastlamamız mümkün. Dolayısıyla yelpazemiz çok geniş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

