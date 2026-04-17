Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik’in tutukluluk halinin devamına hükmederken, 4 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Dava 1 Haziran’a ertelendi.

4 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Muhammed Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu’nun tahliyesine karar verdi. Ancak Muhammed Kaplan ve Adnan Kaplan’ın başka dosyadan tutuklu olmaları nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecekleri öğrenildi.

TUTUKLULUK DEVAM ETTİ

Mahkeme, davanın kilit isimlerinden Ayhan Bora Kaplan ile Serdar Sertçelik hakkında ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAVANIN SEYRİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.