Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı

17.04.2026 21:25
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanık için tahliye kararı alırken, Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik’in tutukluluk halinin devamına hükmederken, 4 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Dava 1 Haziran’a ertelendi.

4 SANIĞA TAHLİYE KARARI 

Mahkeme, tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Muhammed Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu’nun tahliyesine karar verdi. Ancak Muhammed Kaplan ve Adnan Kaplan’ın başka dosyadan tutuklu olmaları nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecekleri öğrenildi.

TUTUKLULUK DEVAM ETTİ

Mahkeme, davanın kilit isimlerinden Ayhan Bora Kaplan ile Serdar Sertçelik hakkında ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava 1 Haziran’a ertelendi.

DAVANIN SEYRİ 

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Kadıköy’de 6 dakika içerisinde kritik geri dönüş
Canlı anlatım: Kadıköy'de 6 dakika içerisinde kritik geri dönüş
