Samsun\'da İşçiler Asma İskelenin Halatıyla Havada Asılı Kaldı

SAMSUN'un Canik ilçesinde, sitenin dış cephe çalışmasını yapan 2 işçinin üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatı koptu. Dakikalarca havada asılı kalan işçiler kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Hasköy Mahallesi Kayaaltı Sokak'taki sitede meydana geldi. Dış cephe çalışması yapan 2 işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu düşme tehlikesi geçirdi. Emniyet iplerine tutunan işçiler, dakikalarca siteden aşağı sarktı. Yardım çığlıklarını duyanlar, işçilere yardım etti. Uzun süren çalışmalar sonucu 2 işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.