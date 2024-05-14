Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Samsun\'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Trafik Güvenliği Eğitim Timi, anaokulu öğrencilerine yönelik trafik farkındalığının oluşturulması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Ekipler, öğrencilere trafik kuralları, işaretlerin anlamları, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgiler aktardı.

14.05.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da jandarma ekipleri "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Trafik Güvenliği Eğitim Timi, "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile anaokulu öğrencilerine yönelik trafik farkındalığının oluşturulması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Jandarma ekiplerince kentteki özel bir okuldaki 148 öğrenciye uygulamalı eğitim ile yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları anlatıldı.

Ekipler öğrencilere, mobil eğitim parkurunda akülü arabalar ve bisikletler ile araç sürücüleri ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretlerinin anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarından inme ve araçlara binme kuralları, okul taşıtları içerisinde uyulması gereken kurallar ile emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi hususunda bilgiler aktardı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, öğrencilere trafik kurallarını eğlenerek öğretmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, trafik, Samsun, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement