Samsun\'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

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Samsun'da jandarma ekipleri "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Trafik Güvenliği Eğitim Timi, "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile anaokulu öğrencilerine yönelik trafik farkındalığının oluşturulması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Jandarma ekiplerince kentteki özel bir okuldaki 148 öğrenciye uygulamalı eğitim ile yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları anlatıldı.

Ekipler öğrencilere, mobil eğitim parkurunda akülü arabalar ve bisikletler ile araç sürücüleri ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretlerinin anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarından inme ve araçlara binme kuralları, okul taşıtları içerisinde uyulması gereken kurallar ile emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi hususunda bilgiler aktardı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, öğrencilere trafik kurallarını eğlenerek öğretmeye çalıştıklarını belirtti.