Samsun\'da Jandarma Operasyonunda 736 Kişi Yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerince geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 736 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 184 bir 415 kişi ile 103 bir 75 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 736 kişi yakalandı, 20 kayıp bulundu.

Ayrıca 13 tabanca, 24 av tüfeği, 179 mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile ilgili 92 olayda 123 kişi yakalandı, 12 bin makaron, 4 kilo 250 gram kaçak tütün, 300 gram kubar esrar, 243 sentetik uyuşturucu hap, 226 paket kaçak sigara, 119 gram sentetik uyuşturucu, 95 gram kenevir tohumu, 61 kaçak elektronik sigara, 52 kaçak elektronik sigara likidi, 1 tarihi eser ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi yakalandı, 3'ü adli makamlarca tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 olayda 24 müşteki-mağdur ve 38 şüpheli tespit edildi. 10 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 28, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 9, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da 1 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.