Samsun\'da Kaçak Alkol Operasyonu: 130 Litre Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 130 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 130 litre etil alkol ve 16 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.