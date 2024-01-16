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Samsun'da kaçak sigara operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da kaçak sigara operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomatik makine ile kaçak sigara sarıp sattığı tespit edilen M.K.(30) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri 100 bin lira olarak belirlendi.

16.01.2024 - 22:07,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomatik makine ile kaçak sigara sarıp sattığı tespit edilen M.K.(30) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otomatik makine ile kaçak sigara sarıp sattığı tespit edilen M.K.?nin(30) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 elektrikli sigara sarma makinası, 1 kompresör, 51 bin 400 bandrolü sökülmüş boş makaron, 200 doldurulmuş makaron sigara, 5 paket halinde her biri 1 kilogram bandrolü yırtık olan içlerinde toplamda 2 kilogram bulunan kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 100 bin lira olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (DH

Samsun\'da kaçak sigara operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da kaçak sigara operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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