Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 mauser piyade tüfeği, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 6 mauser fişeği, 470 tabanca fişeği, 7 şarjör, 3 kurusıkı şarjörü, 2,2 gram esrar, 7 sentetik ecza hap, 2 cep telefonu, 2 kesici alet ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 10 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 10:03
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 98 personelin katılımıyla, ilçedeki farklı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen kaçak silah, mühimmat ve uyuşturucu operasyonunda, 1 mauser piyade tüfeği, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 6 mauser fişeği, 470 tabanca fişeği, 7 şarjör, 3 kurusıkı şarjörü, 2,2 gram esrar, 7 sentetik ecza hap, 2 cep telefonu, 2 kesici alet ele geçirildi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı, 10 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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