Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncel

Samsun'un yüksek kesimleri kara teslim

SAMSUN - Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonucunda Samsun- Ankara karayolu beyaza büründü.

Samsun şehir merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur olarak etkili olan yağışlar, yükseklerde ise kar şeklinde etkisini gösterdi. Önceki günlerde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Samsun-Ankara karayolunda seyahat eden araçlar, bembeyaz manzaralar eşliğinde yolculuk yaptı.

"Yer altı sularımız zenginleşiyor"

Vatandaş Taylan Çoban, "Karın yağması doğamız açısında çok iyi oldu. Ekinlerimiz, hayvanlarımız susuz kalmıştı. Yazın çok kurak geçti. Özellikle bölgemizde tarımsal açıdan büyük bir kuraklık yaşandı. Bu bölgede ekili olan buğday, arpa, ayçiçeği ürünlerde ekonomik zarar oldu. Su kaynakları da azaldığı için insanlarda suya hasret kaldılar. İnşallah bundan sonra hep böyle bolluk, bereketli bir kar olur. Biz çocukken karda çok kayardık. Çocuğuma da bir kızak yaptım. Karda kayacağız" dedi.

Mustafa Aytaçoğlu ise, "3 gündür güzel kar yağıyor. Kar gerçekten bereket. Yer altı sularımız zenginleşiyor. Kar yağmayınca dünyanın tadı tuzu da olmaz. Allah yazımızı yaz, kışımızı da kış yapsın. Pazar günleri buralar yoğun oluyor. Geçen sene kar yağmadı. Tarlalarda fidelerimiz kurudu" diye konuştu.

Samsun merkezdeki 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde:

Çarşamba 8 derece yağmurlu, Perşembe 8 derece yağmurlu, Cuma günü 10 derece çok bulutlu, Cumartesi 12 derece parçalı bulutlu, Pazar günü yağmurlu 11 derece.