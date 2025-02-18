SAMSUN'da gece başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Atakum, Bafra, Salıpazarı ve Tekkeköy ilçelerinde sadece taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler de bugün izinli sayılacak. Canik ve İlkadım ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılan okullara ara verildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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