Samsun\'da Kimyasal Madde Yüklü TIR Yangını

SAMSUN'da kimyasal madde yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. Kilometrelerce yanarak giden TIR, bariyerlere çarparak dururken, alevler ağaçlıklı alana sıçradı. Kazada yaralanan olmazken, çıkan yangın ise itfaiyeni müdahalesi nedeniyle kısa sürede söndürüldü. Olay nedeniyle Samsun- Ankara karayolu ise 20 dakika çift yönlü ulaşıma kapalı kaldı.

Olay, Samsun-Ankara kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Kocaeli'den aldığı kimyasal madde ve boyaları Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıkan TIR seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı güvenli bir bölgeye çekmeye çalışırken, TIR yaklaşık 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi. Araç, şarampoldeki bariyerlere çarparak durdu. Sürücü son anda araçtan atlarken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Dorsedeki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yanmaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının yol kenarındaki ağaçlara da sıçraması üzerine müdahalede bulundu.

KARAYOLU 20 DAKİKA ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık 20 dakika boyunca çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların ardından trafik akışı 20 dakika sonra kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.