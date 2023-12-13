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Samsun'da kız arkadaşının uyurken taciz etti, ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da kız arkadaşının uyurken taciz etti, ev hapsine çarptırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kız arkadaşıyla aynı evde yaşayan S.D., uyurken M.K.'ye elle tacizde bulunup, o anları cep telefonuyla kaydetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.D., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

Samsun\'da kız arkadaşının uyurken taciz etti, ev hapsine çarptırıldı
13.12.2023 - 15:56,  Güncelleme: 15:58
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kız arkadaşıyla aynı evde kalan M.K.'ye (31) uyurken elle tacizde bulunup, o anları cep telefonuyla kaydettiği önü sürülen S.D. (44), gözaltına alındı. S.D., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre S.D., kız arkadaşı R.O. ile aynı evde kalan M.K.'nin koltukta uyuduğu sırada yanına gitti. M.K.'ye elle tacizde bulunan S.D., o anları cep telefonuyla kaydetti. Mail hesabına gelen videoyu izlemesi üzerine M.K., dün polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA
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İlkadım, Adliye, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kız arkadaşının uyurken taciz etti, ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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