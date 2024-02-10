Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Samsun\'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine bölgeye doğa koruma, orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10.02.2024 16:27
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Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Deltanın Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 10 dönüm sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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