Samsun\'da Klima Bakımı Sırasında Merdivenden Düşen İşçi Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde klima bakımı yaparken merdivenden düşen işçi yaralandı.

Orta Mahalle'de bulunan alışveriş merkezindeki bir iş yerine ait klimanın bakımı yapmak için merdivene çıkan Bahadır Y, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanan Bahadır Y, iş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.