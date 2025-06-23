Samsun\'da Kültür Yolu Festivali Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da el sanatlarıyla ilgili etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Merkezi'nde katılımcılara mısır yapraklarından bebek yapımı, ebru sanatı ve makrome bileklik yapımı gösterildi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır, gazetecilere, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında el sanatlarıyla ilgili etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Karabayır, "Biz mısır yapraklarından bebek yapımını çalışıyoruz. Kabukları toplayıp yıkadıktan sonra belli aşamalardan geçirip boyuyoruz. Tekniğe uygun şekiller vererek bebek yapıyoruz. Farklı modellerde bebekler yapılıyor. Figürler daha çok kadın ve bebeklerden oluşuyor." diye konuştu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi Tülay Güven Şimşek de makrome bileklik yapımı çalışmaları yaptıklarını söyledi. Şimşek, "Festival kapsamında makrome bileklik örgü ve doğal taş örgü bileklikler yapıyoruz. Etkinliğimiz çok renkli ve eğlenceli geçiyor. Son dönemde takı çok moda oldu." diye konuştu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticilerinden Turgay İpek de festival kapsamında ebru sanatını katılımcılara uygulamalı olarak anlatmaya çalıştıklarını söyledi. İpek, etkinlik kapsamında kumaş ve kağıt üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti.