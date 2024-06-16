Samsun'da Kurban Bayramı namazı sonrası bayramlaşma merasimi düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Merkez Cami'de kılınan Kurban Bayramı namazı sonrasında bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.
İlçede vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldıktan birbirleriyle bayramlaştı.
Merkez Cami'de de namazın ardından bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşmaya 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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