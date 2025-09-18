Samsun\'da Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devirtti

SAMSUN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ekipler ağacı kesip kaldırırken, araçta hasar oluştu.

Olay, saat 08.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki Mustafa Kocaman'a ait 55 ANK 590 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı, belediye ekipleri ise devrilen ağacı keserek kaldırdı. Hasar gören araç da vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.