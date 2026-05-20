Samsun'da Mahsur Kalan Yunus Kurtarıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, derede mahsur kalan yunusu kurtardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kürtün Deresi'nde bir yunus balığının olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, dere içindeki yunusu kurtarmak için çalışma başlattı.
Görevli 2 dalgıç polis tarafından bota alınan yunus, açık denize ulaştırıldı.
