Samsun\'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzeri Şükür Cami önünde Yunus Emre D. (32) idaresindeki 55 AJU 336 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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