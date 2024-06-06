Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Güncel

SAMSUN'da otomobile çarpan motosikletten düşüp, metrelerce sürüklenen Abdullah Kartal (18), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Samsun- Sinop kara yolu Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir sırasında dengesini kaybeden Abdullah Kartal'ın kullandığı 55 JE 938 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak K.T.'nin kullandığı 61 ABB 507 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Kartal, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kartal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze otopsi için adli tıpa gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.