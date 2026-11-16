Samsun'da narkotik operasyonda 12 kişi arandı, cezası kesinleşen 1 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik operasyonda 12 kişi arandı, cezası kesinleşen 1 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 12 kişinin üstü, aracı ve ikameti arandı; uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 12 kişinin üstünde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 92,42 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik ecza hapı, 4,13 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?