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Samsun'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3'ü öğrenci olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun\'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3\'ü öğrenci 4 kişi yaralandı
21.12.2023 - 19:53,
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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesine bağlı Kırazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay B.(23) idaresindeki 55 AEZ 468 plakalı hafif ticari araç Fen Lisesi Kavşağı'na geldiğinde 460'ıncı sokakta kavşağa giriş yapan Tunahan A. idaresindeki 55 C 6021 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada Oktay B. ile servisteki Merve Hira Y.(17), Yeter D.(17) ve Ecemsu Ş.(14) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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