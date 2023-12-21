Samsun\'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3\'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesine bağlı Kırazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay B.(23) idaresindeki 55 AEZ 468 plakalı hafif ticari araç Fen Lisesi Kavşağı'na geldiğinde 460'ıncı sokakta kavşağa giriş yapan Tunahan A. idaresindeki 55 C 6021 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada Oktay B. ile servisteki Merve Hira Y.(17), Yeter D.(17) ve Ecemsu Ş.(14) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.