Samsun\'da öğrencilere trafik kuralları ve siber suçlar konusunda bilgilendirme yapıldı

BTÜ'de Arı Sütünden Cilt Maskesi Üretimi İçin Çalışmalar Başladı

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yapılan bir proje ile Türk arı sütü, cilt sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu cilt maskesi üretimine olanak sağlayacak. Proje kapsamında arı sütünün potansiyeli açığa çıkarılacak ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bir ürün olan arı sütü katkılı hidrojel cilt maskesi geliştirilecek.