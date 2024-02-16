Samsun\'da Operasyonlar Sonucu 124 Kişi Yakalandı

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Samsun'da son bir haftada düzenlenen operasyonlar ve uygulamalarda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 124 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon ve uygulamaları sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanma, silahlı yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında olduğu 124 kişi yakalandı.

Ayrıca 22 tabanca, 22 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, kesici-delici alet ile uyuşturucu da ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin cezaevine gönderildiği, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.