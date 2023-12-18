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Samsun'da ortaokul tavanında alçı dökülmesi: 7 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da ortaokul tavanında alçı dökülmesi: 7 öğrenci yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında tavanındaki alçı parçalarının düşmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı. Öğrenciler, tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı ve durumları iyi.

Samsun\'da ortaokul tavanında alçı dökülmesi: 7 öğrenci yaralandı
18.12.2023 - 12:57,
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Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki alçının bir bölümü döküldü.

Yere düşen alçının parçalanıp öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.

Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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