Samsun'da Otomobil Çarpması Sonucu 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
B.K'nin kullandığı 35 SH 656 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Sokak ile Arif Sokak'ın kesişimindeki bölgede oynayan 2 yaşındaki Bekirhan Bakırcı'ya çarptı.
Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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