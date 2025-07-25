Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çarşamba- Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde Erol D. idaresindeki 55 FY 409 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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