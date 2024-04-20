Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
E.C.K. idaresindeki 52 AES 818 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Evci Mahallesi Miliç mevkisinde müstakil evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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