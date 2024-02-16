Samsun'da polis ekiplerince yapılan toplantı ve ziyaretlerde NARVAS, UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenledikleri 3 toplantı, 8 iş yeri ile 1 resmi kurum ziyaretinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) projelerini anlattı.
Ziyarette, vatandaşlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri ve NARKOALAN uygulamalarını izlemeleri istenirken NARVAS projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerine, torbacılara ve uyuşturucu kullanıcılarına dar edileceği ve 7/24 görev yapıldığı aktarıldı.
Ziyaret edilen iş yerlerinden ve vatandaşlardan güvenlikle ilgili memnuniyet verici geri dönüşler alındığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da polis ekipleri NARVAS, UYUMA ve KADES projelerini anlattı - Son Dakika
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