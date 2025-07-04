Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı çevresinde araçlar, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığındı.
Belirli noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
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