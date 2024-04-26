Samsun\'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede tespit ettikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 455 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.