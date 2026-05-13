Samsun'da Sel: Can Kaybı Yok

VALİ TAVLI: CAN KAYBIMIZ YOK

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin son gelişmeleri aktaran Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm ekipler Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, AFAD ve kolluk birimlerimiz çalışıyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybını telafi ederiz inşallah. Geçmiş olsun" dedi.

'DEVLET ZARAR ZİYANI SARACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Devletin tüm kurumları burada. Sayın Valimizin kontrolündeki tüm birimler çalışıyor. Can kaybımız yok, dükkanlarda biraz hasarlar var. Araçlarda hasarlar ve zarar gören evlerimiz var. Allah nasip ederse zararlarını tespit edeceğiz. En kısa zamanda devlet zarar ziyanı saracaktır. Biz vatandaşımızın yanındayız. Büyük bir felaket, kısa sürede yağan bir yağışın kaynağında dere yatacağında taşması nedeniyle oluşmuş bir felaket. Elhamdülillah bir can kaybı yok. Gerisi de çözülür inşallah" ifadelerini kullandı.