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Samsun'da Sevgi Evleri'nden kaçan genç kızdan 19 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Samsun'da Sevgi Evleri'nden kaçan genç kızdan 19 gündür haber alınamıyor

Samsun\'da Sevgi Evleri\'nden kaçan genç kızdan 19 gündür haber alınamıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan İpek Bilecen, çitleri aşarak kaçtıktan sonra 19 gündür kayıp. Polis ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

03.02.2024 10:00  Güncelleme: 10:01
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SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde kaldığı Sevgi Evleri Sitesi'nden kaçtığı belirtilen İpek Bilecen'den (17) 19 gündür haber alınamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü'ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan İpek Bilecen, iddiaya göre 15 Ocak'ta çitlerden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen'in bulunması için çalışma başlattı.

İpek Bilecen'in annesi L.U.'nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.'nin cezaevinde olduğu öğrenildi.

İpek Bilecen'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sevgi Evleri, Samsun, Cezaevi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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