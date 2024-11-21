Samsun'da Seyir Halindeki Kamyon Yandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon yandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu DSİ kavşağında İsmail İ. (57) yönetimindeki araç yüklü 16 KHZ 54 plakalı seyir halindeki kamyonunun kasasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Dumanları fark ederek kamyonu yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede kamyonu ve kasasındaki aracı saran alevler Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyon ve araç kullanılamaz hale geldi.