 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da seyir halindeki otomobile ateş açıldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da seyir halindeki otomobile ateş açıldı, 1 kişi yaralandı

Samsun\'da seyir halindeki otomobile ateş açıldı, 1 kişi yaralandı

Samsun'da seyir halindeki bir otomobile tabanca ile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da seyir halindeki otomobile açılan ateşte 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.M. (36), seyir halindeki otomobile tabanca ile ateş açtı. Otomobildeki B.T. karnından yaralandı. B.T. arkadaşı tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken; İ.M. ile yanındaki S.S. (29) kaçtı. Olay yerinde 3 boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler Fatih Mahallesi'nde bir evin çatı katında suç aleti ile yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İlkadım, Samsun, Samsun, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da seyir halindeki otomobile ateş açıldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da seyir halindeki otomobile ateş açıldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement