Samsun'da seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, kullandığı aracın duvara çarpması sonucu yaralandı.

Çay Mahallesi Karahafız Sokak'ta meydana gelen olayda Cenk A. (41) idaresindeki 55 BN 710 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu yol kenarında bulunan evin merdivenlerine vurduktan sonra duvara çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.