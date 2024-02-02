Samsun\'da Sibergöz-21 Operasyonunda Gözaltına Alınan 25 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli 25 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sibergöz-21 operasyon kapsamında Samsun'da 66 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 15'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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