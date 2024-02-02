 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Sibergöz-21 Operasyonunda Gözaltına Alınan 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Sibergöz-21 Operasyonunda Gözaltına Alınan 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun\'da Sibergöz-21 Operasyonunda Gözaltına Alınan 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da gerçekleştirilen Sibergöz-21 operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında toplamda 66 kişi gözaltına alınmış, 7 kişi serbest bırakılırken 15 kişi tutuklanmış ve 13 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

02.02.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 6 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

Sibergöz-21 operasyonu kapsamında Samsun'da 66 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 15'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i sabah adliyeye sevk edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Samsun, Dolandırıcılık, Adliye, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Sibergöz-21 Operasyonunda Gözaltına Alınan 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:21:28. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Sibergöz-21 Operasyonunda Gözaltına Alınan 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement