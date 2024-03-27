Samsun\'da evinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Çatak ilçesinde okul bahçesine giren gelincik öğrencilere güzel anlar yaşattı

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğle arasında okul bahçesine giren gelincik ile güzel ve heyecanlı anlar yaşadı. Okul müdürü ve öğrenciler, gelinciği yakından inceleyerek fotoğraf çekti. Çocuklar, bu türde bir hayvanı ilk defa bu kadar yakın bir mesafede ve okul bahçesinde gördükleri için çok heyecanlandılar.