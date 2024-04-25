Samsun\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 141 tabanca mermisi, 34 dolu tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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