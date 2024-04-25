Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, istihbarat üzerine belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 141 tabanca mermisi, 34 dolu tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi. Operasyonla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

25.04.2024 13:59
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 141 tabanca mermisi, 34 dolu tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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